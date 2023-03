Foto: Reprodução/Instagram Gisele Bündchen

Gisele Bündchen usou o Instagram para fazer uma postagem enigmática. Fãs acreditaram que a modelo estaria mandando uma indireta para os rumores que afirmaram que ela estaria namorando após se separar Tom Brady em outubro de 2022.

A mídias tem noticiados encontro de Gisele com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente e com o empresário bilionário Jeffrey Soffer.

A modelo postou uma foto, em meio a natureza, e escreveu: "Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade."