Foto: Reprodução/Instagram Gabi Martins terminou o namoro com Lincoln Lau

Na última sexta-feira (17), Gabi Martins contou que o ex-namorado Lincoln Lau a traiu com influenciadora Kamille Milane. A cantora expôs mensagens que os dois trocaram enquanto o gamer ainda namorava a ex-BBB. Momentos depois, Lincoln se defendeu da acusação.

Leia também Gabi Martins desabafa de fim de namoro com Lincoln Lau





Primeiro, ele publicou uma nota em que dizia estar de consciência tranquila. Em seguida, gravou um vídeo sobre o relacionamento conturbado dos dois. "Não quero ficar falando mais sobre esse caso, estou sofrendo bastante e as pessoas ficam brincando e criando fofocas baseadas no que elas acham, cronologias, situações e fatos para vender e ganhar dinheiro com o sofrimento alheio. Como eu disse, respeito muito a Gabi e qualquer coisa que formos falar aqui só vai criar mais sofrimento para nós dois. Temos os nossos motivos e não precisamos ficar alimentando esses urubus que vivem do sofrimento alheio."

Apóa falar que não ia falar do motivo real do término, Licoln afirmou que está passando por um momento dificíl com a perda de familiares e a depressão. Ele, então, diss e que Gabi já teria sido agressiva com ele. "Por quê ela não fala que me agrediu três vezes durante as discussões, me xingou de todos os nomes possíveis? Eu nunca xinguei ela, nunca toquei nela", contou.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



O gamer ainda disse que Gabi respondia mensagens de ex-namorados: "Ela me mostrava as mensagens que eles mandavam, e dizia que não respondia, mas quando pedi para abrir o direct, ela tinha respondido. Não dá pra ficar quieto ouvindo só erros meus, quando ela também errava". Por fim, ele declarou que não sentia que a relação era recíproca e que Gabi terminava com ele em toda a briga qe tinham.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente