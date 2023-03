Foto: Reprodução/Instagram Gabi Martins desabafa de fim de namoro com Lincoln Lau





A cantora Gabi Martins confirmou nesta quinta-feira (16), através das redes sociais, o fim do relacionamento com o gamer Lincoln Lau e fez um breve desabafo.



O casal esteve junto pelos últimos quatro meses e se conheceram no evento da "Farofa da Gkay", em dezembro de 2022.













"Em respeito aos meus fãs e todo carinho que nós recebemos, comunico o fim do meu relacionamento com Lincoln. Foram 4 meses muito especiais e também momentos de dificuldade como todo relacionamento tem", escreveu a cantora no perfil do Twitter.

A ex participante do BBB 20 agradeceu ainda por todo apoio que tem recebido após a notícia ter sido divlgada na última quarta-feira (15). "Obrigado pelo carinho de sempre", finalizou a cantora.

Em respeito aos meus fãs e todo carinho que nós recebemos comunico o fim do meu relacionamento com Lincoln. Foram 4 meses muito especiais e também momentos de dificuldade como todo relacionamento tem.

Obrigado pelo carinho de sempre!

Gabriela ❤️ — Gabi Martins (@gabimartins) March 16, 2023





Gabi recebeu diversas mensagens de apoio de amigos e fãs. "Vamos respeitar esse momento na certeza que Deus está no controle de tudo. Estarei sempre contigo", escreveu uma fã. O término já havia sido confirmado por Lincoln na última quarta-feira (15), através das redes sociais do gamer. Na postagem, Lincoln não escondeu a tristeza com o término, mas desejou boa sorte à Gabi e pediu privacidade aos fãs pelo momento delicado.

“Me entreguei de corpo e alma e sempre me esforcei para estarmos juntos. Sempre fui um cara transparente com vocês e com os meus sentimentos, nesse exato momento estou muito triste, abatido e com sinais de depressão. Peço respeito e compreensão nesse momento difícil. Tenho certeza de que mais uma vez voltarei das cinzas e darei a volta por cima como uma verdadeira Fênix. Desejo luz, amor, sabedoria e felicidade para a Gabriela. Que o tempo possa curar tudo”, disse o gamer em postagem das redes sociais.