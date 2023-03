Reprodução Lance Reddick

Lance Reddick, famoso pelos papéis do policial Cedrick Daniels em "The Wire" e de Charon em "John Wick", morreu nesta sexta-feira (17), aos 60 anos. Um porta-voz do artista confirmou a informação ao site Deadline e afirmou que ele faleceu devido a causas naturais, porém sem fornecer detalhes adicionais.

Reddick iniciou sua carreira artística nos anos 90, participando de séries como “New York Undercover” e “The Nanny”, além dos filmes “Grandes Esperanças” e “Godzilla”, ambos de 1998.





O artista, nascido em Baltimorenos EUA, atuou em diversas séries, como "Fringe," "Bosch," "Oz" e "Lost", e em filmes como "Invasão ao Serviço Secreto" e "Godzilla Vs. Kong". Nos últimos dias, ele vinha promovendo o quarto filme da franquia "John Wick", que será lançado em 23 de março.

Reddick também trabalhou muito como dublador. Entre seus projetos de destaque estão as séries “Rick and Morty”, “DuckTales”, “Castlevania” e “Tron: A Resistência” e games como “Destiny”.

Lance deixa trabalhos não lançados. Além de aparecer em “John Wick 4: Baba Yaga”, ele interpretará o deus Zeus na série “Percy Jackson”, que será exibida no Disney+.

