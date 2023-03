Reprodução/ Instagram Maria Guilhermina, filha de Juliano e Letícia Cazarré

Nesta quinta-feira (16), Letícia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, usou o Instagram para informar sobre o estado de saúde de Maria Guilhermina, de 1 ano de idade, que nasceu com uma cardiopatia congênita rara.

"Estável, fazendo exames, antibiótico e hidratação na veia, e precisando ficar mais uns dias por aqui para se recuperar. Obrigada pelas orações, pessoal! Muita gente rezando o terço e pedindo a São José pela alta dela", disse Letícia, que postou uma foto com a bebê.

Maria Guilhermina voltou ao hospital na última quarta (15), para trocar a cânula da traqueostomia. "Vai se livrar da sonda de gastrostomia", explicou a jornalista na legenda dos Stories. "Mais uma aventura hoje, Maria Guilhermina internou para trocar a cânula de traqueostomia e ganhar, finalmente, um boton na barriguinha. Vai se livrar da sonda de gastrostomia", disse Letícia.