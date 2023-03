Reprodução/Instagram Isabella Scherer relata assédios já sofridos e relembra relacionamento abusivo

Isabella Scherer apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (17) para relatar casos de assédios que já sofreu. A influenciadora comentou as situações devido à repercussão do episódio envolvendo Dania Mendez no BBB 23 .

A atriz contou que, assim como algumas mulheres, fica 'sem reação' ao passar por situações de importunação sexual.





"Não reagir a um assédio, não significa consentimento. Infelizmente muitas mulheres, que é o meu caso, se sentem muito coagidas e nervosas e a primeira reação é travar. Não só em situações de assédio, quase todas as situações de fortes emoções na minha vida eu não demonstro muita coisa, eu meio que travo. Eu não choro logo de cara, eu não berro, eu travo, eu paro. É o que sempre aconteceu comigo nas inúmeras situações de assédio que eu passei ao longo da minha vida inteira, infelizmente", começou ela.

A mãe de Mel e Bento seguiu narrando quando foi assediada nos bastidores de uma novela. Sem dar nomes, ela disse que estava gravando uma cena de sexo e o diretor quis saber se ela estava usando o sutiã certo. "Ele já chegou puxando a minha blusa e olhando por dentro da minha blusa, olhando para o meu peito. Eu devo ter congelado muito na hora, tanto que ele se tocou e pediu desculpas. Mas eu não consegui reagir e não falei nada", disse.

Isa também relatou a história envolvendo um preparador de elenco 'muito famoso'. "Ele era bem mais velho, então existia uma admiração muito grande", comentou. O homem sentou ao lado dela e começou a acariciar a sua perna. "Isso deve ter durado uns 10 minutos e eu não consegui ter nenhuma reação. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo", lamentou ela.

A influenciadora relembrou o caso quando fazia autoescola e era assediada diariamente pelo instrutor e outro, quando tinha apenas 12 anos, onde um dos massagistas a assediou. "Eu era muito nova e eu realmente achei que fazia parte da massagem. Ele massageou muito, muito mais que qualquer outro massagista, o meu glúteo. Apertava de um jeito estranho".

Isa Scherer relata relacionamento abusivo

Ainda nos vídeos, Isa relembrou o relacionamento abusivo que viveu no passado. "Esse pra mim foi muito pesado e as histórias são bem mais cabeludas, não sei se consigo falar tudo agora.

Na história, ela disse que esteve em uma festa na casa do namorado e depois ele inventou que ela teria transado com dois amigos dele.

"Como estava bêbada, não sabia se isso realmente aconteceu. Se tinham me drogado seu realmente apaguei e fizeram isso comigo. Enfim, liguei para esse amigo dele que desmentiu. Fiz regressão, e ele insistindo, fiz algumas vezes, não aconteceu nada. Não lembrei de nada. Para depois de mais de ano, ele falar que tinha jogado um verde. E eu achei de verdade que isso tinha acontecido comigo. Eu questionei a minha própria sanidade", contou.

