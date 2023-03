Reprodução Gabi Martins e Licoln Lau

Na última quarta-feira (15),Gabi Martins e Lincoln Lau anunciaram o término. O dois teriam terminado a relação de três meses após a cantora posar com um relógio que ganhou do ex-namorado, Tierry.

Leia também Gabi Martins desabafa de fim de namoro com Lincoln Lau

O relógio, que saiu em um stories de Gabi, é do modelo Ballon Bleu, da Cartier. O acessório pode ser comprado no site da grife por R$ 45,8 mil. Nas redes sociais, Lincoln comentou sobre o post com o relógio: "Fica postando coisa de ex, tipo relógio, quer dizer o quer, família?".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



O gamer, em seguida, apagou o post e informou que foi bloquado por Gabi. A cantora e Tierry assumiram o namoro no início de 2021, e, depois de pouco mais de um ano, eles terminaram a relação de idas e vindas.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente