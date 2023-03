Reprodução/ YouTube Bruna Surfistinha conta que foi agredida por ex e mostra hematoma

Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, contou, do podcast "Vê se Pod", em São Paulo, que sofreu agressão do ex-marido Xico Santos. Ela afirmou que registou um boletim de ocorrência no domingo (5), na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo.

Bruna Surfistinha detalhou que Xico chutou ela, quando estava carregando uma filhas gêmeas no colo. A influencer contou que eles se mudaram para o Rio de Janeiro após morarem no apartamento onde ela tinha vivido com um outro ex-namorado, que pediu que eles deixassem o local. Foi na cidade carioca que os problemas começaram.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



"O Rio foi perrengue atrás de perrengue. Não tive um dia de paz na minha gravidez", desabafou ela. Bruna afirma que eles brigavam muito e completou: "Ele nunca viu nudes no meu celular, da forma como vi [no dele]. Essa forma de desrespeito, na minha gestação, foi me incomodando muito. Mas sempre achei que a gente tivesse parceria". Eles são pais das gêmeas Elis e Maria.