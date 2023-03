Reprodução / Instagram Belo e Gracyanne Barbosa

Nesta quinta-feira (16), a Gracyanne Barbosa, musa fitness de 39 anos, compartilhou nas redes sociais o dia de treino, no qual teve a ajuda do marido, Belo, que a auxiliou durante uma sessão de alongamento, chegando a subir nela.

Durante uma aula online, Gracyanne exibiu flexibilidade usando um macacão colado. Belo sentou e até mesmo subiu em cima dela, utilizando o peso do corpo para ajudá-la nos exercícios.





Após a primeira cena, o casal surpreendeu novamente com outra posição, na qual Gracyanne Barbosa ficou de pernas abertas recebendo a força dos pés de Belo na parte interna das coxas e também o peso dele, que ficou em pé sobre ela.

Além da sessão de alongamento, Gracyanne Barbosa registrou nas redes sociais que teve uma aula de dança animada e ainda incluiu a musculação em dia de treino.





