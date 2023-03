Reprodução/Youtube Suzana Alves

Suzana Alves, conhecida por interpretar Tiazinha, compartilhou nas redes sociais sobre a experiência de fazer faculdade aos 44 anos. A atriz, que está cursando o sétimo período de Psicologia.

A atriz comentou sobre o preconceito enfrentado por pessoas mais velhas, após uma notícia de uma universitária que debochou de uma colega de 40 anos na sala de aula.





“Fiquei pensando muito sobre essa nota que eu li. Acredito que a vida começa aos 40 anos. Vou para os meus 45 anos agora em agosto e fiquei pensando: Deus, como é bom a gente viver, querer estudar, querer realizar os nossos sonhos.”, afirmou Suzana.

Os seguidores de Suzana apoiaram a declaração e compartilharam experiências sobre o assunto. “Tenho 41 anos e estou fazendo faculdade de serviço social e aprendendo a dirigir”, compartilhou uma internauta. “Tenho 48 quero terminar minha faculdade de engenharia elétrica e vou pra cima”, declarou um seguidor.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.