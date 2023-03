Reprodução/ Instagram Gabeu e Solimões

Um vídeo de Solimões falando da orientação sexual do filho, o cantor queernejo, Gabeu, viralizou na web. Na entrevista, o cantor disse que não trata o jovem de maneira diferente e que sempre soube que ele era gay. Gabeu aproveitou a fala do pai e brincou com a situação.

"Ele é meu filho, eu sou o pai. Não tratei ele diferente de ninguém. Eu assumi para o Gabeu que ele é gay desde que ele tinha 8 anos. E ele é gay mesmo e para que que vou querer mudar isso? Com 1 e 2 anos ele brincava com bonequinha e eu pegava pesado, falava: 'Isso é brinquedo de mulher, né?'", disse Solimões em uma entrevista.

Gabeu, então, comentou sobre a fala do pai e divertiu internautas: "Não me trata diferente por ser gay, mas se eu errar um verso de alguma do Milionário e José Rico eu sou expulso de casa"

