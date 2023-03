Reprodução/ HBO Max Rihanna no Oscar

Rihanna, que teve um dos shows mais comentados Oscar 2023 no domingo (12), ao performar "Lift Me Up", surpreendeu os fãs com os acessórios usados no "after" do evento. A cantora usou uma body chain, corrente que adorna a barriga, e um bracelete de milhões de reais.

A body chain, com 139 quilates de diamantes ovais, foi avaliada em 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,4 milhões na cotação desta quarta-feira (15), de acordo com o site Page Six.

Junto com o bracelete de Rihanna, a cantora usou 250 quilates de pedras brilhantes da Bayco no valor de R$ 14 milhões. O visual foi pensando pelo diretor criativo da grife Valentino, o Pierpaolo Piccioli.

Rihanna e Melissa (amiga da cantora) na After Party do OSCARs 2023. 💕 pic.twitter.com/rCslgLwXCS — Rihanna Online (@RihannaOnlineBR) March 15, 2023