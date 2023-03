Reprodução Ana Furtado recebe críticas por apresentação do Oscar

O público que acompanhou o Oscar 2023 no domingo (12) teve muitas críticas a Ana Furtado como apresentadora na cerimônia na TNT e HBO Max.

A artista comentou a premiação ao lado da atriz Camila Morgado e do comentarista Michel Arouca. E os internautas ainda a acusaram de estar preparada para a função.

Pelas redes sociais, a web analisou a cerimônia do trio e criticou a postura da esposa de Boninho, que afirmou que não assistiu aos filmes e ainda chegou a interromper a atriz e cometer gafes.

Ana Furtado: “você fala depois então que a transmissão vai voltar”



Camila Morgado: pic.twitter.com/56fFepVBnE — Pedro Studart (@pedrostudart) March 13, 2023









a ana furtado falando que nao entende muito de oscar pic.twitter.com/IekjO8RoG5 — heroina do lixo (@heroinadolixo) March 13, 2023









Eu queria muito ser tipo a Ana Furtado, completamente medíocre mas muito bem relacionado. — 50 tons de bege (@cezarfig) March 13, 2023









