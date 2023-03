Reprodução/Instagram Em casa, Rita Lee recebe carinho do marido em foto romântica

Rita Lee apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (14) em um momento romântico com o marido, Roberto de Carvalho.

O casal foi fotografado pelo filho, João Lee, enquanto assistiam à cerimônia do Oscar 2023, que aconteceu no último domingo (12).





Na imagem, a artista aparece deitada no sofá com o amado coladinho ao seu lado. O herdeiro apenas legendou a foto com um emoji de coração vermelho.

Vale lembrar que Rita Lee ficou internada por alguns dias após perda de peso e um quadro delicado de saúde. Em 2021, a cantora foi diagnosticada com um câncer de pulmão.

Reprodução/Instagram Em casa, Rita Lee recebe carinho do marido em foto romântica





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.