Reprodução/Instagram - 19.02.2023 Mel Maia está no elenco da novela 'Vai na Fé'

Na noite de segunda-feira (13), Mel Maia usou seus Stories do Instagram, para desabafar sobre a ansiedade. A atriz contou que, normalmente, não mostra os momentos que está mal nas redes, mas que eles existem.

"É um assunto delicado. Internet é uma grande mentira e todo mundo já sabe. Cheguei em casa, tenho um monte de coisa pra fazer, tenho meus problemas pessoais - que não costumo falar e não gosto de expor essas coisas - mas chego aqui em casa e tem a ansiedade. Começo a chorar, e a me sentir sobrecarregada e culpada pelas coisas que preciso fazer e não faço. E se não posto isso, todo mundo ia acha q eu estava feliz, superbem", começou ela, que ficou com a voz embargada.

Mela falou que cada pessoa tem de respeitar o próprio corpo e os limites para não se deixar consumir pela ansiedade. A atriz, então, voltou a pontuar como a internet não mostra tudo da vida das pessoas:

"Quando digo que internet é uma mentira, é isso: a gente sempre posta os melhores momentos. Quando a gente está mal, a gente acaba não postando. A gente não tem obrigação de postar quando está mal. Mas as pessoas assistindo acham que a pessoa é um morango. Todo mundo tem problema na vida, a vida não é incrível pra todo mundo. Mas a gente tem q respeitar nossos limites, senão a gente surta. E a minha saúde, a saúde do meu corpo, a única pessoa pode contar sou eu", finalizou.