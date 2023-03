Reprodução/ Instagram Marrone

Marrone, da dupla com Bruno, usou as redes sociais para comemorar a volta das atividades físicas após passar por uma harmonização facial. Ele celebrou os procedimentos e agradeceu aos fãs.



Leia também Simone nota radialista dormindo durante entrevista após ronco; veja

“Estou na academia, ralando, voltando firme para vocês, feliz da vida. Obrigado por tudo. A galera que esteve comigo nesse pós-operatório da cirurgia facial que eu fiz. Estou maravilho para vocês. Obrigado pela corrente positiva. Eu amo vocês”, declarou o artista.



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



O sertanejo passou por 6 procedimentos: lifting facial, blefaroplastia, otoplastia, rinosseptoplastia funcional e estética, lipoaspiração de papada e preenchimento labial.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente