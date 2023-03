Reprodução/Instagram Enzo Celulari e o irmão caçula, Luca

Enzo Celulari aqueceu os corações dos fãs nas redes sociais ao compartilhar uma foto com o irmão caçula no colo. Luca, fruto do relacionamento de Cláudia Raia com Jarbas Homem de Mello, está completando seu primeiro mês de vida neste sábado (11).

"Adivinha quem está fazendo um mês hoje?", escreveu Enzo no Instagram.

Na imagem, o bebê aparece usando o que parece ser um agasalho de lã azul, com detalhes azuis em formato de gotas. “Ah que coisa mais linda”, comentou Jarbas Homem de Mello orgulhoso.

