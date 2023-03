Reprodução/Instagram Cris Dias e Thiago Rodrigues são pais de Gabriel, de treze anos

No último domingo (12), Thiago Rodrigues usou o Instagram para se defender da a ex-mulher Cris Dias. A jornalista cobrou, nas redes sociais, a pensão alimentícia do filho Gabriel, que tem com o ator, afirmando que ele não teria feito o pagamento ainda. Na web, Thiago Rodrigues disse que a pensão ficou atrasada por menos de 24 horas.

"1 dia, com menos de 24 horas de 'atraso' no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim? Há um mês mais ou menos, fiz um vídeo tocando nesse assunto e fui muito claro: não devo nenhuma pensão, nem um mês sequer", escreveu no Instagram.

"Eu tenho tentado tudo, há muito venho tentando ter outro tipo de relação com a mãe do meu filho, sem sucesso algum. Tento dialogar em paz, ser amigo, ter uma relação saudável, mas nunca é possível. Sempre mais do mesmo, ameaças e agressões, incompreensão generalizada e só. Eu nem apaguei as milhares de mensagens agressivas, e não apagarei, o resultado dessa irresponsabilidade dela ficará aí para análise judicial", continuou.

"Tenho vergonha de sair de casa, das pessoas me olharem na rua e falarem: 'Olha lá o pai que não paga pensão!' E eu pago!", concluiu ele.

Twitter, Cris Dias veio rebateu ele: "Todo santo mês essa ladainha, atrasos, desculpas, tentativas de redução informal, vitimização e mentiras. A data de pagamento é o 5º dia útil e cadê? Isso porque estou falando apenas em R$. Fora o abandono afetivo. A ausência, há anos! Quer falar sobre isso também?".





