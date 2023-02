Reprodução/ Instagram Mari Bridi teve dois filho com Rafael Cardoso

A influencer Mari Bridi, ex-esposa do ator Rafael Cardoso, passou por um sufoco ao voltar de viagem com os filhos , nesta quarta-feira (15). Os três não conseguiram chegar em casa pois estava acontecendo um tiroteio perto de onde onde eles mora.

"Beijo pra quem tentou pousar duas vezes no aeroporto, não conseguiu por causa do vento, aí pousou em outro aeroporto, sendo a última aeronave que pousou, depois fechou esse aeroporto também por causa da chuva bizarra", iniciou ela em um vídeo feito no aeroporto.

Em seguida, a influencer falou do tiroreteio: "Aí quer ir para casa e não dá. Por que? Porque está tendo um tiroteio do lado de casa há uma hora e eu não vou correr o risco de passar com as crianças". Mari e Rafael Cardoso são pais de Aurora, de 8 anos, e Valentim, 4.

