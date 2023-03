Foto: Reprodução/Twitter Look 'basiquinho' de Lady Gaga no Oscar 2023 rende memes





De surpresa, a cantora Lady Gaga subiu no palco do Oscar 2023, que ocorreu na noite deste domingo (12) em Los Angeles, para performar a música "Hold My Hand", presente no filme, indicado ao Oscar, "Top Gun: Maverick".



Apesar de ser lembrada pelos looks extravagantes e diferentes que a cantora costuma usar em performances e premiações, desta vez Gaga resolveu aderir ao "basiquinho", mas mesmo assim, virou alvo de diversos memes na web.













De camiseta, calça rasgada e totalmente sem maquiagem, a cantora foi assunto nas redes sociais e alvo de diversos memes. O look inusitado pegou todo mundo de surpresa, já que a cantora apareceu no tapete vermelho com um vestido preto elegante.

Um internauta chegou a fazer um compilado das performances de Gaga nas premiações do "Oscar", mostrando a evolução de looks usados nas performances da cantora. "Lady Gaga #oscars performance ao longo dos anos"









Caramba, pela primeira vez na vida posso dizer que tenho uma roupa igual a da Lady Gaga! — Salem (@rodrigosalem) March 13, 2023





Adoro como a Lady Gaga foi da mina vestida de carne a mina que usa um look básico preto. #Oscars — Filipe Sant'Anna 🇧🇷 (@filipesantanna7) March 13, 2023









a lady gaga com o pretinho básico #Oscar pic.twitter.com/m7MxDZEUgf — Kauan | Beyhive Anitter (@kau_putz) March 13, 2023









Apesar dos diversos memes, a performance surpresa de Gaga foi aclamada mundialmente, sendo considerada por diversos veículos internacionais como a melhor da noite.

a mona foi de última hora, pegou uma blusinha básica da hering, um all star e mesmo assim conseguiu entregar VOCAIS e talento… sim lady gaga você é a maior artista viva #Oscars

