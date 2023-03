Oscar 2023 tem show de Rihanna, imprevisto de Gaga e animais no palco

Burro no palco

O Oscar de 2023 também teve momentos bizarros como a presença de um burro no palco. Em homenagem ao filme irlandês "Banshees of Inisherin", o apresentador Jimmy Kimmel trouxe um burro ao palco. "Ela é um burro de apoio emocional com certificado e tudo. Pelo menos foi isso que dissemos à companhia aérea para colocá-la no avião lá na Irlanda. Se você está se sentindo triste ou precisa de um abraço... Vamos colocá-lo de volta naquele voo da Spirit Airlines agora', brincou ele.