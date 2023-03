Foto: Reprodução/Youtube Giovanna Ewbank anuncia pausa de podcast e fala de saúde mental





Giovanna Ewbank anunciou nesta quinta-feira (2) uma pausa no podcast que apresenta ao lado da amiga e atriz Fernanda Paes Leme, o "Quem Pode, Pod". O motivo seria que Giovanna quer se dedicar a outros projetos e aproveitar uns dias ao lado da família.



E como um novo projeto, Giovanna Ewbank irá mostrar o dia a dia dela e da família no Rancho da Montanha, que pertence à família e fica localizado no ineterior do Rio de Janeiro.













Ao contar da pausa do Podcast, Giovanna revelou um episódio em que teve uma crise de ansiedade muito forte. "Tive uma crise de ansiedade semana passada, que chegou a me faltar ar, fiquei chorando compulsivamente. Hoje em dia a gente está correndo contra o tempo e o tempo engole a gente mesmo assim, mesmo assim não dá tempo", disse ela.

Giovanna conta que a partir da próxima semana ela irá mostrar os momentos de descontração e diversão ao lado do marido Bruno Gagliasso e dos filhos Titi, Bless e Zyan. Em um spoiler publicado no canal do Youtube e no perfil do Instagram, Giovanna aparece em um bate-papo em que escuta conselhos dizendo que a vida não é só ter sucesso e sim "ter uma família, três filhos e um marido que depende dela."

"A gente vai mostrar momentos muito íntimos nossos e o porque o Rancho da Montanha é tão importante. A gente consegue colocar o pé no chão aqui. A gente consegue perceber um ao outro, olhar no outro. Aqui é o lugar que o Bruno ama, o grande sonho que sonhamos juntos com ele", contou a atriz.