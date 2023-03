Reprodução/Globo - 12.03.2023 Xuxa recebeu programa especial no 'Altas Horas'





Além de depoimentos emocionantes , Xuxa comentou algumas polêmicas da carreira durante o especial do "Altas Horas" neste sábado (11). A homenageada expôs que a ex-empresária Marlene Mattos não queria que a apresentadora trabalhasse com paquitas negras.

Assistentes que atuaram nas atrações de Xuxa marcaram presença no programa de Serginho Groisman e Adriana Bombom também foi convidada para a ocasião. A apresentadora mencionou o desejo da atriz em participar dos projetos, mas ressaltou que Marlene só aprovava mulheres brancas como paquitas.

"A Marlene não queria uma paquita negra, mas eu fiquei encantada com a beleza dela [Adriana]", declarou Xuxa. Bombom trabalhou como figurante nos programas da artista e destacou como tinha o "sonho" de se tornar uma paquita na época.

"Sei que meu sonho estava muito longe, até porque as paquitas eram loiras e eu sabia que não podia estar ali pela cor, por eu ser negra. Comecei a fazer trabalho de figurante e um belo dia me convidaram para fazer uma participação de figurante no programa. Isso para mim foi uma alegria enorme, trabalhar com a Xuxa. E fui referência porque as outras negras todas queriam estar nesse papel que eu estava fazendo como assistente de palco”, comentou.

Além da exposição sobre Mattos, Xuxa também expressou o incômodo com o fato da ex-empresária promover mudanças estéticas nas assistentes que integravam o grupo. "Elas entravam com os cabelos pretos lindos e depois de alguns meses estavam todas loiras e isso me deixava bastante nervosa. Há pouco tempo soube o porquê e isso me deixou mais chateada ainda”, complementou.