Reprodução/Instagram Claudia Raia ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, e do filho mais velho, Enzo Celulari, celebrando a vida de Luca

Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mello , fizeram uma festinha na noite deste sábado (11) para comemorar o primeiro mês de vida do filho, Luca.

Nas imagens, a atriz que está com o filho caçula no colo, aparece ao lado do marido, do filho mais velho, Enzo Celulari , e de um pequeno grupo de familiares e amigos.

“Primeiro mês de vida do meu Luca, com direito a muito amor e visitas super especiais!”, escreveu a atriz.

“Obrigada a presença de todos meus familiares e amigos por celebrarem com a gente esse momento tão lindo, amamos vocês”, completou.

Nos comentários, os fãs desejaram felicidades e saúde ao menino e a toda a família.

