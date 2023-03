Foto: Reprodução/Instagram Pilantras! Em meio a guerra com gravadora, Anitta anuncia música com Jão





Após muitos rumores e especulações dos fãs, Anitta e Jão anunciaram oficialmente o feat que todos os Anitters e Lobos esperavam. Na manhã desta sexta-feira (10), os cantores compartilharam o trailer oficial da faixa "Pilantra", que será lançada no próximo domingo (12).

O trecho compartilhado pelos cantores mostra que este novo single será cheio de tudo aquilo que os fãs mais gostam: emoção, coreografia, beleza, atuação e claro, um beijo de cinema.













Algumas informações do clipe já foram sendo levantadas pelos fãs nas últimas semanas. A direção ficou por conta de Pedro Tófani, que trabalha com Jão e, ao que parece, é um dos clipes mais caros da carreira do Jão.

Em um trecho do clipe, gravado há alguns meses, o cantor assiste a voz de “Envolver” se jogar em uma coreografia complexa e cheia de malabarismos. O clipe mostra cenas de muita emoção e atuação, com direito a Anitta atirando em Jão toda ensanguentada. Mostrando que a fase atriz está vindo com tudo.

















































Os artistas seguem em momentos cruciais de amabas carreiras, Jão está se preparando para o lançamento do sucessor do álbum “Pirata” (2021). Enquanto Anitta segue trabalhando no sucesos da carreira internacional. Em meio a polêmicas envolvendo problemas com a Warner Music, a brasileira foi anunciada no elenco de Elite, série espanhola da Netflix.



Vale lembrar que esta é a primeira colaboração oficial da dupla, mas não é a primeira vez que Jão e Anitta se juntam em um feat. Em meados de 2019 acabou vazando na web uma música chamada "Blusa Azul" que trazia os vocais da dupla, mas acabou não sendo lançada oficialmente.



Jão & Anitta - Blusa Azul



pic.twitter.com/Dm6cBPO0Sf — Apenas os Fatos (@apenaspacifica) August 9, 2022