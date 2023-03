Reprodução/Instagram MC Marcinho cancela show após internação devido a tratamento cardíaco

MC Marcinho cancelou o show que faria nesta sexta-feira (10) em Brasília devido ao tratamento cardíaco que está passando. Aos 45 anos, o cantor implantou um marca-passo para regular seus batimentos cardíacos.

Após o Carnaval, o funkeiro foi internado no Hospital Copa Star, no Rio com "água no pulmão", o nome popular do edema pulmonar, e recebeu alta nesta semana.

Leia também MC Pipokinha é acusada de zoofilia após vídeo com gatos em site adulto





De acordo com a assessoria, ele está de repouso em casa e está proibido de viajar de avião.

"Comunicado importante: Diante do tratamento cardíaco, ao qual nosso querido MC Marcinho está sendo submetido, informamos que os eventos que dependem de deslocamentos aéreos precisarão ser remarcados por recomendações médicas", disseram eles.

"Contamos com o carinho, compreensão e orações de todos que amam o nosso príncipe do funk para que logo ele esteja 100% e volte a cumprir todas as suas atividades normalmente. Infelizmente o evento de hoje em Brasília está cancelado e em breve será remarcado. Att, Equipe MC Marcinho", concluíram.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.