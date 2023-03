Reprodução/Instagram Iza deixa web babando com fotos de biquíni em passeio de cavalo

A cantora Iza para tudo sempre que resolve exibir a sua beleza nas redes sociais. Nesta sexta-feira (10) não foi diferente!

No perfil do Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos na praia durante um passeio de cavalo e deixou os seguidores babando.





Com um biquíni preto, Iza posou com o animal diante da belíssima paisagem e fez referência a Beyoncé na legenda. "Summer Renaissance", escreveu ela.

"Não sei nem o que dizer", comentou Tata Werneck; "Deus conserve, ilumine, proteja, glorifique", brincou Ícaro Silva; "Nossa senhora que beleza", disse Claudia Raia.

Os fãs da cantora também fizeram questão de elogiar. "Nossa Beyoncé brasileira", "Como pode ser TÃO gostosa", "A mulher mais bonita do Brasil", disseram alguns deles.





