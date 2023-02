Reprodução / Instagram 14.02.2023 Yuri Lima e Iza

Depois de muita especulação, Iza e Yuri Lima assumiram o namoro . Após o jogador de futebol publicar uma foto dos dois juntos, no Instagram, a cantora se declarou para o namorado. Além disso, a artista defendeu o amado de um deboche do irmão.

"Dona de mim", escreveu o jogador do Mirassol na publicação. Iza respondeu "meu" e Yuri completou: "Você é só minha".

Mas o post não tinha só declarações, o irmão gêmeo de Yuri, Yan Lima, ex-namorado da cantora Tati Zaqui, brincou: "Calma aí, cara. Nem nasceu grudada contigo".

Iza defendeu Yuri: Yan, apenas aceite", comentou ela. "Ele tá com ciúmes, amor", completou o jogador do Mirassol.