Erika Januza publicou fotos vestida de paquita nesta quarta-feira (08) e destacou a ausência de assistentes de palco negras durante o período em que Xuxa apresentou o programa, que foi ao ar dos anos 1980 aos anos 2000.

“Essa foto diz várias coisas sobre infância e sobre a mulher negra e até mesmo sobre esse dia da mulher. Quantas vezes a sociedade nos impõe inúmeras regras, limites.”, desabafou a atriz neste Dia Internacional da Mulher.





A atriz continuou o texto contando que sempre teve o sonho de ser paquita, mas nos anos 90 isso era impossível, pois ela não se encaixava nos padrões. Vale lembrar que as assistentes de palco de Xuxa eram majoritariamente brancas e loiras.

“Mas a luta hoje em nossa sociedade e não importa seu sonho, sua cor, sua classe social, gênero é por respeito, igualdade. Nós precisamos ter fé, correr atrás e escrever nossa própria história. Anos depois estou eu aqui em um programa de TV, vestida de Paquita”, concluiu a atriz.

A publicação foi feita antes de a atriz participar da homenagem à apresentadora no programa “Altas Horas”, que acontecerá no próximo sábado (11) em comemoração aos 60 anos de Xuxa.





