O cantor Marrone usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para mostrar o resultado da cirurgia facial que realizou em fevereiro. Saindo do hospital, a dupla de Bruno agradeceu os médicos que realizaram o procedimento e o auxiliaram diante do ataque de pânico que sofreu durante o processo.

"Olha só com quem eu estou, com esses médicos maravilhosos, são fantásticos, profissionais. Eles que fizeram minha cirurgia facial. Ficou excelente, ficou lindo, maravilhoso. Agradecer vocês por tudo que vocês fizeram, em nome de Deus", afirmou enquanto exibia o rosto nos stories do Instagram.





O sertanejo mencionou a crise de pânico ao convidar um dos médicos para comentar a cirurgia. "Eu que cuidei do coração aqui, que agrada o Brasil com as músicas", declarou o profissional.

Marrone havia revelado ao "Domingo Espetacular" (Record TV) que teve o ataque após horas de cirurgia, mas passou bem após o apoio no hospital. Ele teve aumento da pressão, mas logo se recuperou e teve uma recuperação tranquila. O objetivo da operação era retirar a expressão "caída" do rosto do cantor e melhorar o formato do nariz.

