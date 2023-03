Foto: Reprodução/Instagram Marrone fala de cirurgia plástica: 'Antes era um galão, agora sou galã'





O cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, passou por uma rinoplastia há cerca de um mês e já divulgou fotos do resultado. O sertanejo fez às cirurgias no começo de fevereiro. Marrone passou por dois procedimentos: um lifting no rosto e uma rinoplastia.

O cantor ainda revelou, em entrevista ao programa Domingo Espetacular, que chegou a ter um ataque de pânico após horas de cirurgia mas afirmou estar bem.















“Estou feliz demais e quando olho para o espelho, eu digo: ‘Eu tô bonitão'”. Tem apenas 30 dias, então, assim, acredito que vai ficar melhor ainda. Vai desinchar mais e a minha fisionomia será outra”, disse o cantor durante a entrevista.

Marrone brincou com a situação e chegou a dizer que agora está parecendo o ator Brad Pitt. “Antes, eu era um galão e agora sou um galã. Eu tô me achando o Brad Pitt”, brincou ele.

O cantor passou por um grande susto após a cirurgia, quando o procedimento desencadeou uma crise de pânico por ansiedade e medo da operação. Marrone já estava em recuperação em um hospital de São Paulo, quando quando foi atingido por uma forte crise de ansiedade.

Marrone chegou a ter um aumento da pressão, mas logo o cantor se recuperou e passa bem pela recuperação. O objetivo da operação era retirar a expressão "caída" do rosto do cantor e melhorar o formato do nariz.