Reprodução/ Band Datena fica ensopado ao vivo

Na última quarta-feira (8), Datena passou por um perrengue ao entrar ao vivo, no "Brasil Urgente", na Band, para falar do temporal que caiu em São Paulo. O guarda-chuva do apresentador quebrou no meio do programa e deixou Datena todo ensopado.

"Olha a ventania! Aqui tem um monte de árvores. É um lugar muito bonito, mas [a ventania] balança para caramba. É bom também chamar a atenção para a [possibilidade] da queda de raios", alertou Datena.



"Tá vendo o vento aí? O guarda-chuva vai voar. Tô tomando a maior chuva aqui. É um negócio impressionante. Me molhei para caramba", narrou ele.

Em seguida, Datena reclamou do acontecido: "Eu acho que vou ter que trocar de roupa, viu? Eu não estou mais com idade para fazer essas brincadeiras de sair no meio da chuva. Tempestade desgraçada!".