A filha de José Luiz Datena, jornalista Leticia Datena, compartilhou sua relação com o pai no quadro “Arquivo Pessoal” do “Faustão na Band” desta quarta-feira (08). Ela revelou que estiveram distantes por 9 anos, mas se reencontraram alguns anos atrás durante uma visita de Leticia a São Paulo.

“A gente tinha se visto pela última vez em Ribeirão Preto, a cidade onde eu nasci e cresci. Com 15 anos eu vim para São Paulo para participar da final de um concurso de modelo. Foi aí que meu pai entrou em contato e tive a oportunidade me reencontrar com ele", contou a jornalista sem dar detalhes de porque ficaram afastados.





Em seguida, Letícia contou uma situação inusitada sobre o reencontro: “Na época eu só usava roupa preta ou branca. Na hora me deu um impulso e peguei uma blusa vermelha que não sei nem da onde saiu. No momento em que abriu a porta do elevador e vi meu pai, ele estava inteiro de vermelho”.

Com uma carreira extensa em noticiários, Datena lembrou no programa o caso do assalto ao ônibus 174, no Rio de Janeiro. O jornalista declarou que essa foi a notícia mais difícil que precisou fazer. “Foi uma loucura. Foi com exclusividade, só tinha a gente [na cobertura].”

