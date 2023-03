Reprodução Fernando Zor posta foto com Maiara e aumenta rumores de volta do namoro

Nesta quarta-feira (8) Fernando Zor colocou mais lenha na fogueira sobre um possível volta do namoro com Maiara. Celebrando o Dia Internacional da Mulher, o cantor publicou uma foto com a cantora ao homenagear as mulheres de sua vida.

Além da mãe e das filhas, o artista dividiu um registro antigo ao lado da amada. O casal já teve mais de dez idas e vindas.





"Uma flor para todas as guerreiras que, apesar de tudo, permanecem de pé. Mulher, seu sobrenome é força, beleza e liberdade. Que seu universo interior transborde felicidade, luz e proteção. 08 de março é o seu dia, mas todo dia é seu dia. Amo vocês, mulheres da minha vida", escreveu ele na legenda da publicação.

Em um dos últimos términos entre eles, Maiara compartilhou vídeos chorando e falando sobre traição.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.