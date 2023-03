Reprodução / Instagram 07.03.2023 Matheus Aleixo

Matheus Aleixo, integrante da dupla sertaneja com Kauan, compartilhou com os seguidores do Instagram nesta terça-feira (07) o resultado da Lipo LAD, realizada há cerca de duas semanas.

“Hoje tem só 12 dias que fiz e tá longe do resultado final, mas já dá ver uma diferença gigante.”, declarou o cantor.





O cantor afirmou que está se dedicando a recuperação do procedimento para poder retornar rapidamente aos palcos, além de ter agradecido ao cirurgião Brno Knop, médico e amigo de Matheus.

Amigos famosos de Matheus elogiaram o resultado nos comentários. Tierry brincou: "Trincou hein! Só falta colocar o popoti agora, gato!" Naiara Azevedo também deixou um recado desejando parabéns e recomendando um bom pós-operatório. Em 2021, Matheus realizou uma harmonização facial e mostrou o antes e depois em nas redes sociais.





