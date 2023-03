Reprodução/Instagram Juliette se pronuncia após negar fotos com fãs

Juliette usou as redes sociais para se manifestar sobre um vídeo seu que viralizou na web. Nas imagens, a influenciadora se nega a tirar fotos com fãs.

A ex-BBB garantiu que a situação não aconteceu e mandou um recado para os haters que tentam lhe prejudicar.

"É assustador o que algumas pessoas podem fazer na tentativa de descredibilizar os outros", escreveu ela em seu perfil do Twitter.

Em outro tuíte, a vencedora do BBB 21 se direcionou diretamente àqueles que não gostam dela. "Até quando você vai ficar esperando o meu tombo? Você vai cansar de esperar", completou.

No vídeo que viralizou, Juliette, aparentemente cansada, nega fotos com os fãs que já têm um registro ao lado da cantora. "Não, não, quem já tem foto, não", diz Juliette. "Ela quer ir, ela está cansada", opina uma das fãs no local.

