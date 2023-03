Reprodução/Instagram - 7/3/2023 Juliette





Juliette Freire, campeã do "BBB 21" viralizou nas redes sociais na tarde desta terça-feira (7) em um vídeo onde internautas apontam famosos que ficaram "metidos" após a fama.

No vídeo, Juliette, aparentemente cansada, nega fotos com os fãs que já têm um registro ao lado da cantora. "Não, não, quem já tem foto, não", diz Juliette. "Ela quer ir, ela está cansada", opina uma das fãs no local.





A recusa de Juliette dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns fãs defenderam a artista, enquanto outros internautas concordaram com o estrelismo apontado. Até a ex-BBB Ana Paula Renault comentou a polêmica. "Ela só negou foto para quem já havia tirado. Normal no fim de um dia exaustivo. Tirou com todos, só não repetiu", disse a ex-BBB.

"Gente… a pessoa cansa também né. Não é porque é famoso que tem que aceitar tudo… causa exaustão", alertou uma internauta. "Se não quer ser incomodada, não vire famosa, né, gente? Qual é o problema da pessoa que tem uma foto querer tirar outra? É cada uma viu", ponderou outro internauta.

Veja o vídeo: