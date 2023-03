Reprodução/Instagram Patrícia Leitte

Patrícia Leitte, que participou do "BBB 18", usou o Instagram nesta segunda-feira (6) para desabafar. Ela contou que foi atacada por um desconhecido, na faculdade, pela participação polêmica que teve na edição do reality.





"Hoje eu acordei super bem, feliz e com entusiasmo para viver esse dia. Ao chegar na faculdade, ainda dentro do elevador, recebi uma crítica e um 'ataque' ainda sobre a época do meu BBB. Eu senti o ódio da pessoa por mim. Fiquei arrepiada. Me deu uma angústia na hora", começou a ex-sister.

Ela, então, detalhou como se sentiu no momento: "Mesmo assim, sorri. Não demonstrei o que estava sentindo. Mas foi tão constrangedor, me deu vontade de chorar. Como alguém pode ser assim? Nunca me viu na vida. Foi a primeira vez e já me tratar daquela forma?".

"A minha professora estava comigo dentro do elevador. Ela percebeu a maldade nas palavras dele e ela também notou a tristeza nos meus olhos. Ao sair do elevador, me deu ânsia de vômito e suei frio mesmo. Quando a porta abriu, a professora me disse umas palavras para me ajudar a lidar com aquilo. Confesso que eu estava 'desacostumada' a vivenciar esse tipo de ataque", disse Patricia.

A ex-BBB ainda alegou que nunca foi intolerante religiosa, racista e homofóbica no reality, como outros participantes, e ainda vive com pessoas "alimentando ódio no coração" contra ela.