Reprodução Carla Diaz presenteia noivo com itens de bebê e web suspeita gravidez

A atriz Carla Diaz preparou uma supressa para o noivo Felipe Becari nesta segunda-feira (6), em comemoração ao aniversário do deputado federal. No vídeo compartilhado, a ex-BBB presenteia o noivo com roupas de bebê, levantando rumores de uma gravidez.

No vídeo gravado nos Stories, a artista entrega dois bolos pequenos personalizados para o deputado.

"Eu vou trolar ele", confessou Carla Diaz.

Após entregar o primeiro bolo, ela entrega o segundo que leva dizeres zoando o companheiro. "Te amo o tanto que você caga!", foi a frase escolhida.

No entanto, após os doces, a ex-BBB o presenteou com uma sacola contendo diversas roupas de bebê. As peças escolhidas são da marca de basquete NBA.

"Você não gosta de basquete amor? Ué, mas que tamanho é esse?", comenta a atriz, levantando suspeitas.

Além dos Stories, Carla Diaz dedicou uma publicação em homenagem ao companheiro. No texto em que declara o amor por Felipe e celebra o aniversário, um trecho aumentou a curiosidade dos seguidores.

"Agora teremos uma nova fase pela frente, que tenhamos sabedoria, paciência e coragem para lidar com tudo, assim como tivemos nos últimos meses".

Nos comentários da publicação, os fãs deixaram registrado as suspeitas de gravidez.

"Tá vindo neném? Fiquei perdida com aqueles Stories", apontou uma internauta.

"Casal lindo, já fico imaginando os filhos", escreveu outra. "Só quero saber se aquele presente era uma dica de que vem baby por aí?!", desejou a terceira.