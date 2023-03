Reprodução Acidente envolvendo Toguro

Tiago Toguro, influenciador fitness envolvido em acidente que resultou na morte de Johny Vieira Da Silva, publicou comunicado na internet neste sábado (4), negando ter dado marcha à ré após perder uma saída de uma via expressa do Rio.

Na publicação, Toguro também afirmou que o acidente foi uma "fatalidade" e que ele ficou no local aguardando o atendimento médico da vítima.





"Aguardei a realização da perícia técnica por parte da Polícia Civil e após, ainda no local dos fatos, fui liberado pela autoridade policial para retornar a São Paulo", escreveu o influenciador.

Testemunhas afirmam que Toguro deu marcha à ré na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, para recuperar uma saída perdida, colidindo com a moto de Johny. Versão que o influenciador nega.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.