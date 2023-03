Foto: Reprodução/Instagram Cleo rebate rumores de gravidez, relacionamento com mulher e outras dúvidas dos fãs





A atriz Cleo decidiu fazer um bate-papo com os seguidores nesta quinta-feira (2) abrindo uma caixinha de pergunta nos stories do Instagram. Em uma sequência de stories, a atriz contou um pouco de novos projetos, rebateu rumores de uma suposta gravidez e dúvidas de orientação sexual.



Em meio aos questionamentos feitos pelos fãs, Cleo se deparou com uma pergunta que se tornou repetitiva para ela todos os anos: gravidez.













"Não, gente. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso. Cada época volta essa história. Quando eu estiver grávida, se eu estiver grávida, as pessoas vão saber por mim.", disse a atriz.

Logo em seguida, uma seguidora questionou Cleo de qual seria a orientação sexual da atriz e se ela ficaria com mulheres. Cleo afirmou que não veria problema, mas que ainda não sentiu esta vontade. "Tudo depende de desejo e de sentimento. Se tivesse sentimento romântico por uma mulher eu com certeza me relacionaria", afirmou ela.

Cleo contou alguns dos motivos que a fazem estar este longo tempo afastada das telas e afirmou que a descisão não depende apenas dela e ressaltou que está esperando por convites e por um papel que valha a pena ser trabalhado em uma novela. Vale ressaltar que a última personagem de Cleo em novelas foi a vilã Betina Carvalhal, na trama "O tempo não para", que finalizou em 2019.