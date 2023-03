Reprodução/ Globo Marcos Caruso e marido curtem praia no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (01), Marcos Caruso foi flagrado em uma momento de lazer com o namorado Marcos Paiva pelo "Mais Você". A repórter do programa falava da praia de Ipanena do Rio de Janeiro, que foi eleita uma das mais bonitas do mundo, quando viu o ator curtindo o mar antes de ir para a gravação de "Travessia", novela em que interpreta o professor Dante. A matéria, no entanto, foi criticada pela web, que disse que tanto o ator teria ignorado o namorado.

Olha só quem tá curtindo o dia especial da cidade maravilhosa 🤩 #MaisVocê pic.twitter.com/IYVv8zSZwe — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 1, 2023

"O que a Luiza do 'Mais Você' não faz? Me encontrou aqui, estou quietinho aqui. Vim dar um mergulho para voltar para trabalhar, mas é bom que posso mandar um beijo para mandar um beijo para Ana Maria", disse o ator ao falar com a repórter Luiz Zveiter, que falava do aniversário de 458 anos do Rio de Janeiro.

Em seguida, ele elogia a praia e corre para dar um mergulho no par. Internautas, então, criticam Caruso por não ter puxado Marcos Paiva para a conversa.

Marcos Caruso ignorando o marido enquanto dá entrevista pro #MaisVoce



Que feio! Por quê? — JR do Vigor 🎓❌ (@pitacors) March 1, 2023