Giulia Costa presta homenagem ao pai, Marcos Paulo, no dia que ele completaria 72 anos

Nesta quarta-feira (1) Giulia Costa usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao pai, Marcos Paulos, que estaria completando 72 anos.

A atriz é fruto do casamento do diretor com a também atriz Flávia Alessandra. Ele morreu em 2012, aos 61 anos, vítima de um câncer no esôfago.

Pelos Stories do Instagram, a jovem resgatou uma foto da infância abraçadinha com Marcos.

"Hoje ele faria 72 anos. Será que ele aceitaria que ficou velhinho? A caçula dele agora tem 23, é formada e trabalha", começou ela.

"Pai, nem consigo explicar a falta que você faz. Tenho saudades de usar a apalavra 'pai', de você, da sua risada e seu cheiro. Queria estar te dando esse abraço apertado e te contando todas as novidades. Ich liebe dich ('eu te amo', em alemão)", completou Giulia.

Em 2022, Giulia se formou na faculdade de Cinema e, atualmente, trabalha como assistente de direção.

