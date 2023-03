Reprodução / Facebook 01.03.2023 Arlindo Cruz e Acyr Marques

Depois do rebaixamento do Império Serrano e da confirmação de Babi Cruz sobre um novo relacionamento, foi publicada uma nota em defesa do sambista nesta terça-feira (28), pelos familiares de Arlindo Cruz.

Acyr Marques, irmão de Arlindo Cruz, publicou uma carta aberta no Facebook em que destaca a trajetória do músico e solicita respeito ao legado. Ele enfatiza que, com o passar do tempo, apenas duas coisas permanecem de um artista: a obra e a memória, e que a obra de Arlindo Cruz é indiscutível, tendo o poeta popular se transformado no eu-lírico da história do povo.





"No fim das contas, o papel do artista é de resumir os sentimentos do povo, e esse papel Arlindo cumpre muito bem. São poucos os que têm o privilégio de pertencer a um panteão de poetas ainda em vida, e esse presente ele recebeu. Mas não há obra sem memória. Principalmente no nosso país, onde se apaga a história, não podemos nos permitir que a memória seja esquecida", escreve Acyr.

“Tudo o que pedimos é respeito. Tanto dos fãs quanto das pessoas mais próximas. Não é justo que a grandeza de um artista seja resumida à versão de uma história nos tablóides de jornal.”, conclui a nota assinada em nome da família Da Cruz.

Após o Império Serrano homenagear Arlindo Cruz e ser rebaixado, Babi Cruz, esposa do sambista, anunciou que está em um novo relacionamento. Ela está namorando André Caetano, um homem que conheceu durante as eleições do ano passado, quando Babi concorreu como deputada estadual no Rio de Janeiro.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.