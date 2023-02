Reprodução Livia La Gatto

Após satirizar o coach Thiago Schutz, conhecido como coach Campari, no Instagram, a atriz e humorista Livia La Gatto recebeu ameaças de morte do profissional. No vídeo, ela ironizou falas machistas e sexistas de Thiago que explicavam como as mulheres e homens deveriam se comportar em relacionamentos.





O coach comentou o vídeo de Lívia em tom de ameça. "Processo ou bala", escreveu ele. A atriz, então, abriu um boletim de ocorrência contra Thiago. Após a repercussão do caso, ela fez uma série de desabafos e contou como se sentiu na situação.

Nesta terça-feira (28), Livia esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" e falou sobre o caso: “De certa forma, eu fico contente de saber que [o vídeo] chegou em quem tinha que chegar e que essa minha arma, diferente da outra, ecoa e atinge muito mais. Então, acredito que seja muito mais transformadora do que a outra que foi proposta…".

A artista ainda contou que Thiago a ligou inúmeras vezes depois que Lívia repostou o comentário agressivo dele."Cheguei a pensar assim: ‘A pessoa fala que vai me matar e ainda vem me ligar? Ela quer falar que vai me matar isso ao vivo?’. Eu realmente não entendi”.

“Vale ressaltar que esse assédio, toda esse insistência, não apenas comigo, mas também com outras pessoas, homens e mulheres que se colocaram contra esse tipo de discurso… Eu confesso que fiquei com medo, até porque isso acessou muitos gatilhos. Acredito que qualquer pessoa sentiria o mesmo no meu lugar. Eu me senti intimidada e, por conta disso, acabei ficando chateada comigo mesma”, desabafou a humorista.

Por fim, Lívia contou que pediu uma medida protetiva contra Thiago: “Eu achei que tinha uma pessoa no corredor da minha casa, que tinha uma pessoa querendo o meu celular… A pessoa intimidou, ela assediou, assim como fez com outras pessoas, mas não nessa mesma proporção. Eu acho tudo isso muito grave e não pode mais acontecer. Eu fui atrás de advogados, pois isso nunca tinha acontecido comigo, e estamos em busca de uma medida protetiva”.

No Instagram, ela ainda comentou e compartilhou uma notícia que falava da ocorrência. "O fator mais preocupante dessa ameaça pública é a ausência de medo da justiça por se achar acima da Lei. O governo anterior autorizou e estimulou atentados contra mulheres que levantassem suas vozes e ainda estamos vivendo esse momento. Esse cara discursa diariamente para um exército de homens com suas masculinidades frágeis, QUESTIONANDO os poucos direitos que as mulheres conquistaram. POUCOS", escreveu Livia.

Em seguida, a artista classificou as falas do coach como "discurso de ódio a qualquer mulher que não aceite ser submissa". "É um discurso que dá argumentos para homens que violen4m, assedi4m e mat4m mulheres por estarem inseguros em sua masculinidade. É um DESSERVIÇO a qualquer conquista dos Direitos Iguais, Direitos Humanos. Portando, não cabe mais termos livremente na internet esse tipo de conteúdo que incita a viol3ncia contra a mulher.Tem que intimidar e expor agress0r SIM ! Com a Lei haverá puniçã0 e quebra desse ciclo que compromete a saúde mental de TODAS as mulheres", completou.

Livia destacou que "misoginia não é opinião" e finalizou: "E enquanto artista eu vou debochar SIM! Expor ao ridículo sim em meus vídeos, toda e qualquer manifestação que diminua a mulher. E se vc se sentiu incomodado, apenas MELHORE".





