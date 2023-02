Foto: Reprodução/Instagram Harmonização de Fred Nicácio vira piada entre ex-BBB's em mutirão do paredão





Enfrentando o terceiro paredão no Big Brother Brasil 23, Fred Nicácio virou motivo de piada entre alguns ex-BBB's que puxaram mutirão para a saída do médico do reality.

Gui Napolitano, ex-BBB20, utilizou um filtro para ironizar as harmonizações faceais feitas por Fred Nicácio e puxou a torcida contra o brother.













Bil Araújo, ex-BBB21, também entrou na torcida contra Fred Nicácio e utilizou o mesmo filtro usado por Gui Napolitano para puxar a torcida contra o médico e chegou a comentar nos stories a torcida pelo lutador de MMA. "Estou acompanhando o pay per view, e também os perfis do Instagram que estão repercutindo o Paredão", disse ele.

Gabriel Fop, segundo participante eliminado do BBB23, também participou do mutirão contra o doutor Fred Nicácio e, assim como os colegas de reality, utilizou o filtro para ironizar a harmonização do brother. "Fora Fred Nicácio. Cara insuportável, ninguém mais aguenta ele, falso. Meu time vai para o Cara de Sapato. Me desculpe, Fred, mas é óbvio que eu estou acompanhando tudo, tanto no pay-per-view quanto no Instagram.", escreveu ele nos stories.

A ação dos ex-BBB's não agradou o público na internet, que logo atacaram os ex participantes. "O Arcrebiano "zoando" a aparência do Fred Nicácio. Como se ele tivesse nascido com essa aparência que ele tem hoje, né? Todo naturalzinho ele, sqn! HAHAHAHA", escreveu uma internauta.

O Bill usando filtro pra zoar a harmonização do Nicácio sendo que, antes dele mesmo fazer, ele tinha essa cara: https://t.co/SpgcI015pq pic.twitter.com/mtXI1PDeIg — Iiz (@lzndrss) February 28, 2023









O Big Boss também mostrou não ter gostado da brincadeira feita pelos ex-brothers e comentou em uma publicação feita por uma página de fofoca nas redes sociais. "Isso tá com mais cara de a favor", escreveu o Boninho.