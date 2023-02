Reprodução/Instagram - 26.01.2023 Caio Afiune comenta relação com procedimentos estéticos





Além do impacto financeiro que o “BBB 21” garantiu para a carreira de Caio Afiune como influenciador, mudanças na aparência também marcaram a vida do goiano após a participação no reality show. O implante capilar que realizou logo após deixar o programa da Globo foi o primeiro de diversos procedimentos estéticos que o fazendeiro realizou desde então, seguido da colocação de lentes de contato nos dentes, harmonização facial e lipoaspiração.

Desde que realizou a lipoaspiração de alta definição, conhecida como “lipo lad”, em 2022, Caio conta que passou a receber mais ofertas para trabalhar em sites de conteúdo adulto, como o OnlyFans. “Já recebi muitas propostas, muitas mesmo. Depois que fiz a lipo lad, aí que o pessoal veio em cima mesmo”, afirma, entrevista ao iG Gente.





O “Big Brother Brasil” tem um histórico com participantes que já aderiram ao trabalho em tais plataformas, como a psicóloga Lumena Aleluia, da mesma edição que Afiune, e a jogadora de vôlei Key Alves, do “BBB 23”. Porém, apesar de “não julgar quem faz”, o ex-brother assume que não estaria aberto a atuar nesse segmento.





“Admiro quem tem a postura e coragem de fazer, acho super normal hoje em dia, só que não é uma coisa que vejo para mim [...] Cada um tem livre arbítrio para fazer o que se sente à vontade. Muitos, por exemplo, me julgaram por fazer a lipo lad, e eu fiz. Aí eu faço uma comparação, tem gente que tem uma página do OnlyFans e nesse caso eu não tenho. São só opiniões e caminhos que cada um trilha”, aponta.





O influenciador justifica que preza a privacidade da família, o que faz com que não se sinta à vontade para começar a produzir conteúdo adulto. “Sou casado. Por mais que a gente vá evoluindo conforme as coisas do mundo, que vamos caminhando, isso é uma coisa que eu ainda prezo muito [a privacidade]”, ressalta.

Caio reconhece que os julgamentos existentes por ser ex-BBB não o influenciaram na decisão de fazer procedimentos estéticos, já que escolheu sozinho que realizaria as cirurgias para o próprio “bem-estar”. A lipoaspiração, por exemplo, foi feita durante um período de dificuldades pessoais, visando melhorar a autoestima e modificar partes do corpo que o incomodavam, como o peito.

“Passei por algumas fases complicadas, que ainda estou passando, quando vivi alguns problemas de investimentos meus. Acabei desenvolvendo uma leve depressão com ansiedade. Estou medicado, tranquilo. Mas o que aprendi muito é que a nossa autoestima e o cuidado que nós temos que ter, somos nós mesmos com a gente [...] Não fiz nada de extraordinário. Mas hoje tenho mais confiança e apoio quem tem vontade de fazer [procedimentos estéticos]”, analisa.





Entre comentários negativos que já se deparou ao exibir os procedimentos, Afiune relata como já notou homens com medo de mudar a aparência devido ao julgamento. “Mas respeito muito a opinião de todo mundo. Até mesmo porque, ao entrar em um reality, você mesmo dá liberdade das pessoas te julgarem sobre sua vida. Então sou muito bem resolvido em relação a isso”, comenta.

Já entre as reações positivas, Caio Afiune observa como mobiliza ainda mais os seguidores quando aparece mostrando o corpo em fotos. “Quando a gente posta uma foto sem camisa, o ‘direct’ [espaço de mensagens diretas no Instagram] da gente chove, mesmo eu sendo casado. Quando o comentário é mais suave, a gente dá uma risadinha, quando é mais pesado, falo; ‘Espera aí, que a gata vai ficar meia… [risos]. Vamos levando devagar, também para não ofender ou magoar ninguém. Sou muito tranquilo”, expressa.

