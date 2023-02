Reprodução / Instagram 27.02.2023 Nandinho Luiz

Nandinho Luiz, integrante do grupo Vício de Samba, morreu aos 35 anos após sofrer um AVC no domingo (26). A conta do Instagram da banda informou os fãs sobre a morte do músico, desejando que Deus possa confortar a todos.

Mumuzinho usou o Instagram para lamentar a morte de Nandinho Luiz e expressou os sentimentos a todos os amigos e familiares do músico, chamando-o de "uma estrela que irá brilhar no céu".









O músico será velado no Cemitério da Cachoeirinha, em São Paulo. Nandinho estava internado desde o dia 23 de fevereiro. Ele deixa a esposa, Thamara Paixão e dois filhos, Thiago, de 11 anos, e Theo, de 1 ano.









