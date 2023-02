Divulgação - 10/2/2023 Família de Arlindo Cruz

O namoro de Babi Cruz com outra pessoa causou desconforto na família de Arlindo Cruz. Os filhos do sambista, Arlindinho e Flora Cruz, preferem não falar sobre o assunto publicamente, nem expressar apoio à mãe, e deixaram de seguir Babi no Instagram.

A felicidade da mãe de Arlindinho e de Flora é importante para eles, mas eles já temiam o julgamento público, especialmente porque o pai está debilitado após AVC sofrido em 2017, deixando-o numa cadeira de rodas e sem poder falar.





Na semana do Carnaval, Babi Cruz assumiu publicamente o romance com o empresário André Caetano que conheceu durante as eleições do ano passado, quando concorreu a uma vaga como deputada estadual no Rio.

Arlindo recebe tratamento em casa, com suporte de equipe médica e de familiares. Embora não fale ou ande, o cantor reage quando ouve música e assiste aos filmes que mais gosta. Babi e Arlindo estão juntos há 35 anos.

