Reprodução/Instagram Titi Müller desabafa após anunciar medida restritiva do ex

Titi Müller apareceu nas redes sociais para fazer um breve desabafo após a notícia da confirmação da medida restritiva contra o ex-marido , Tomás Bertoni.

A apresentadora acusa o músico de violência física e emocional durante o casamento e, agora, está proibida de falar publicamente sobre ele.

Leia também Tomás Bertoni acusa Titi Müller de usar o divórcio por curtidas





"Até as mulheres mais esclarecidas e conscientes estão vulneráveis a violências e à dificuldade de percebê-las e denunciá-las. Uma mulher vítima de violência continua sendo uma MULHER, com uma vida ampla, identidade, carreira, etc. Reduzi-la dali por diante a 'aquela que foi agredida', 'aquela que processou' é punir a vítima em vez de punir o agressor", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Após Titi tornar público a decisão da justiça em que ela não pode falar do ex-marido, Tomás a acusou de espetacularização do divórcio por engajamento nas redes sociais.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.